Maroc: Décès d'Aziz El Ouadie - Les condoléances de Driss Lachguar

Suite au décès de Aziz El Ouadie, survenu lundi 3 septembre à Casablanca, le Premier secrétaire de l'USFP, Driss Lachguar, en son nom et au nom du Bureau politique et de tous les Ittihadis (es) présente ses condoléances les plus attristées à l'ensemble de la famille El Ouadie.

Puisse Dieu avoir l'âme du défunt en Sa Sainte Miséricorde.

Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons.

Emouvantes obsèques

Le regretté a été inhumé mardi au cimetière Chouhada en présence de sa fille Boutaina, ses sœurs Asmaa et Wafae et ses frères Salah, Taoufik, Jamal et Khalid ainsi que de nombreux militants du Parti et d'organisations des droits de l'Homme.