Afrique: LES PTF considère la promotion de la filière cajou comme une opportunité

L'ensemble des partenaires techniques et financiers (PTF) considère la promotion de la filière cajou comme une opportunité d'apporter une contribution durable au développement des pays producteurs africains, a appris le journal de l'économie sénégalaise (LEJECOS).

L'information a été donnée par le représentant des PTF de la filière cajou, M. Florian Winckler, au cours d'une interview, en marge de la deuxième réunion des ministres du conseil international consultatif du cajou (CICC).

Selon lui, l'engagement des PTF se traduit dans des investissements de plus en plus importants dans la filière. Selon les dernières estimations réalisées, le montant total des investissements en 2017 serait de plus de 110 millions d'euros.

Cela représente presque trois fois le montant des investissements en 2009. La consommation et la demande mondiales augmentent et pour répondre à cette demande, la production africaine doit croître en moyenne de 10% par an. En outre, l'Afrique est devenue le plus grand producteur mondial de cajou, avec plus de 50% de la production.