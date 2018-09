Sénégal: Un accroissement des prix de production des services de soutien et de bureau

Selon la dernière publication de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) « Indices des Prix de Production des Services », au second trimestre 2018, il est noté un accroissement de 0,7% des prix des services de soutien et de bureau.

Cette situation est consécutive à l'augmentation des prix des services d'enquête et de sécurité (+1,3%), de nettoyage (+0,7%) et des agences de réservation et voyagistes (+0,4%).Toutefois, les prix des services de location de véhicules automobiles et des ressources humaines sont demeurés stables.

Par rapport à ceux de la période correspondante de l'année précédente, les prix de production des services de soutien et de bureau ont fléchi de 0,3%. Sur les deux premiers trimestres de 2018, ils ont enregistré une baisse de 0,8% par rapport à la période correspondante de 2017.