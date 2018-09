Cote d'Ivoire: Promotion de l'aviculture - La compétitivité du secteur au cœur d'un forum en octobre

Du 2 au 4 octobre prochain, se tiendra à Abidjan Cocody (espace Latrille Event, Deux-Plateaux), la 2e édition du forum sur les investissements en aviculture (Forum Avi-Invest). Cette biennale organisée par le ministère des Ressources animales et halieutiques (Mirah) a été lancée, le 4 septembre, au Plateau, en présence du ministre de tutelle, Kobenan Kouassi Adjoumani.

« Compétitivité du secteur avicole ivoirien et émergence à l'horizon 2020 », tel est le thème de cette rencontre qui se présente comme un cadre d'échanges avec les Partenaires techniques et financiers (Ptf), l'État et le secteur privé, afin de valoriser ce secteur.

Ce thème « permettra de consolider les acquis et de rassurer les investisseurs actuels et à venir sur les perspectives de l'aviculture...», souligne le ministre Adjoumani. Ce sont 1000 participants venus de tous les continents qui sont attendus.

Les Pays-Bas, la France, le Brésil, l'Afrique du Sud et le Maroc sont les pays invités d'honneur.

Des rencontres entre hommes d'affaires (B to B), des ateliers et la signature de conventions sont prévus. Par ce forum, explique Kobenan Kouassi Adjoumani, il s'agit de faire de l'aviculture « un secteur industriel qui offre des produits compétitifs, tant sur le plan national qu'international ».

Le forum Avi-invest entre dans le cadre de la politique du gouvernement ivoirien visant à dynamiser le secteur avicole « pourvoyeur d'emplois » et contribue à lutter « contre l'insécurité alimentaire », a ajouté le ministre.

Dans le cadre du Plan stratégique de relance de l'aviculture (Psra), l'objectif est d'assurer une offre locale d'environ 60 000 tonnes de viande de volaille et 1,67 milliard d'œufs.

En 2016, soit quatre ans après l'adoption en Conseil des ministres du Psra, la filière a atteint une production de 49 828 tonnes de viande de volaille et 1,58 milliard d'œufs de consommation, couvrant à une échelle plus importante les besoins nationaux.