Madagascar: Hippisme - Mascotte de Star confirme !

Une belle reprise de l'AHCEL de Michelson Rakotoarisoa en fait même si, pour parodier Jean Jacques Goldman, le plus beau reste à venir car on sait que la passion du public à l'hippodrome de Bevalala, reste intacte. Rendez-vous est donc pris dès ce dimanche 9 septembre.

Cette reprise à Bevalala, les fils d'Anselme l'ont fait sienne car, si Patrick Rakotoarivelo réalise le doublé avec notamment Pointe de Flèche dans la troisième course dépassant d'une encolure Negus de Michel Randriamanantena, et Lolita Star de Nicot Ramiliarimanga pour une épreuve qui sert de support auquinté, Eric Ravelonjanahary refait surface dans la seconde course en conduisant vers la victoire Noris Faniry devant Madona confié à Roméo Radotiana et Orchidée.

