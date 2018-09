Cote d'Ivoire: Facobly - 5e édition de la coupe de la mutuelle de développement de Kiriao

"Ce fut pour moi un grand plaisir de parrainer ce tournoi qui a vu la participation de 32 villages. Il n'y a pas eu de vainqueur. C'est la jeunesse du district des montagnes (Cavally, Guemon et Tonkpi) qui a gagné", a indiqué le parrain Édouard Fonh-Gbei avant de prendre l'engagement de déployer plus de moyens l'année prochaine.

La décision a été accueillie avec joie par les populations qui ont réservé un accueil chaleureux au représentant du ministre, Yao Kossonou et au parrain de ces activités sportives et culturelles, Dr Édouard Fonh-Gbei, directeur général du Comité national de télédétection et d'information géographique (Cntig).

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.