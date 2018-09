Cote d'Ivoire: Bloqué depuis des mois dans les ports - Le caoutchouc bientôt embarqué

Par conséquent, il a invité les exportateurs dès à présent à prendre contact avec les planteurs pour acheter leurs productions estimées à 50 000, voire 60 000 tonnes qu'ils ne parviennent plus à écouler à cause de cette situation depuis plusieurs mois.

Et cela devrait passer par l'identification de sites autour des ports d'Abidjan et de San Pedro pour faciliter l'assèchement de l'hévéa mais aussi son traitement à l'aide de bromure de méthyle (pendant 24h, ce qui détruit les bêtes qui se trouvent dans le caoutchouc) avant l'exportation.

En effet, les armateurs estiment que le caoutchouc naturel, beaucoup humide, entraîne la dégradation de certains produits lors de l'exportation. Et pour mettre fin à cette situation, selon le patron de l'Aex-Ci, la solution trouvée porte sur la mise à disposition des armateurs du caoutchouc naturel encore plus sec.

Il y a quelques mois, c'étaient 50 000 tonnes que ces armateurs refusaient de transporter. Cette crise dure depuis quatre mois pour certains et six mois pour d'autres.

Ainsi, dans les jours qui suivent - à partir du vendredi 7 au lundi 10 septembre au plus tard - les armateurs devraient embarquer les 20 000 tonnes de caoutchouc naturel (équivalant à sept milliards de FCfa) stockées dans les deux ports ivoiriens (1 800 tonnes à San Pedro et 18 200 tonnes à Abidjan).

Il a expliqué que la solution a été possible au terme d'une rencontre qui a eu lieu le même jour avec le cabinet du Premier ministre, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et les armateurs et exportateurs.

