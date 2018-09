Madagascar: Kudéta Carlton Anosy - Basy Gasy s'affiche avec « Back 2 School »Andry Patrick Rakotondrazaka

Affichant un certain charisme à travers le talent et la particularité de chacun de ses membres.

Le collectif Basy Gasy enchante et satisfait le public féru de musique urbaine depuis six ans maintenant. Depuis, il ne cesse de conquérir la scène musicale portée par un style bien à lui. Éclectique et enjoué, Basy Gasy joue alors une musique fraternelle, engagée et parfois un peu taquine. On y retrouve aussi bien du rock, que du rap, voire un peu de reggae, de quoi émerveiller aussi un public de tous âges et de tous horizons. Fidèle à lui-même, le collectif formé de Bolo, Lova Zen, Box, Biba, Kaz, Njara, Nats, Seba, Tsiry Kely Panda au beatbox et au loopstation, ainsi que Rijasolo à la guitare, Rabary à la basse, Niry à la batterie et Roots au piano, retrouvera la scène du Kudéta Carlton Anosy ce 8 septembre à partir de 21 h pour un concert exclusif. « Back 2 School» peut-on lire sur l'affiche, de quoi présager donc un rendez-vous enivrant de la part du collectif qui revisitera à l'occasion ses grands classiques, mais qui surprendra aussi à travers ses nouveaux titres.

Ces retrouvailles au Kudéta Carlton Anosy seront d'ailleurs l'occasion pour Basy Gasy de proposer déjà un avant goût d'un « Extended play » (EP) qu'il sortira au courant du mois de novembre. Il délectera ainsi le public de ses nouveautés comme les titres « Tanindrazana », « Henteo » ou encore « Fahazazana ». Basy Gasy qui sortira par la suite au courant de l'année prochaine son tout premier album, qu'il peaufine déjà actuellement en studio.