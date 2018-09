Madagascar: Anosibe An'Ala - Un taux de 65,03% de réussite au CEPE

Selon des indiscrétions, les statistiques annoncent que la Cisco d'Anosibe An'Ala compte 1 224 nouveaux titulaires du CEPE, cette année, soit 82,70 % de taux de réussite, par rapport aux 1 480 candidats présents aux deux sessions, celle normale et celle spéciale. En tenant compte des 1 882 inscrits, l'on peut dire que ladite Cisco a 65,03 % de réussite. Le nombre d'absents, 402 candidats, représente 21,36 % des inscrits. Toutefois, les causes pouvant expliquer ce taux d'absence un peu élevé restent inconnues jusqu'ici.

Après la session spéciale du mardi 28 août, plus aucun incident majeur n'a été signalé sur cette étendue composée de quatorze centres. D'autant plus qu'elle a bénéficié d'une organisation orchestrée par l'équipe de la DREN et de la capacité de conscientiser les parents d'élèves et tous les acteurs.

Copyright © 2018 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.