Après les localités intérieures comme Kaolack, Diourbel, Ziguinchor, et la banlieue dakaroise, etc. c'est au tour du centre-ville de capitale sénégalaise de faire les frais des incendies récurrents des établissements marchands. Le marché Petersen de Dakar-Plateau a été ravagé par un violent feu qui a tout emporté sur passage.

Un incendie a ravagé le marché Petersen de Dakar-Plateau, la nuit du mardi 4 au mercredi 5 septembre. Le feu qui s'est déclaré vers 23 heures a causé beaucoup de dégâts. Plus de 400 cantines et autres étals complètement détruits, des marchandises réduites en cendres par les flammes.

