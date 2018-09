La commission de régulation du secteur de l'électricité (Crse) a organisé hier, mercredi 5 septembre un atelier d'échanges sur la problématique de la vente du surplus d'énergie électrique au Sénégal. L'objectif de cette rencontre est de consulter le public notamment les associations de consommateurs sur toutes les questions relatives à la fixation des tarifs.

«L'activité de consommation propre prend aujourd'hui des proportions dans notre pays avec la baisse des coûts de production liée au solaire.

Ce qui veut dire de plus en plus le consommateur va devenir un producteur d'électricité et dans le principe si on permet à l'opérateur de produire pour sa propre consommation dans un premier temps, il le fait par réflexe pour s'échapper du réseau et le législateur pense qu'il serait plus intéressant d'inciter l'opérateur à produire un peu plus pour pouvoir vendre le surplus à l'exploitant de réseau», explique Ibrahima Amadou Sarr, président de le Crse.

Dans ce cadre, il pense que la fixation des prix devient un élément bancable, parce que dit-il, il ne faut pas aussi que l'opérateur de réseau fixe le prix car il y a de forte chance que le prix ne soit pas incitatif.

«Donc, la mission de la commission dans la définition de ces tarifs c'est de tenir compte aussi bien des intérêts de l'opérateur de réseau que de l'auto producteur», a-t-il souligné.

Oumou Khairy Diaw, directrice de la stratégie et de la réglementation au ministère de l'énergie et du pétrole a pour sa part soutenu que la détermination du tarif de rachat du surplus qui provient de la production d'énergie à partir du solaire, est une forte attente de tous les acteurs aussi bien des investisseurs que des consommateurs depuis la loi de 2010 sur les énergies renouvelables. Selon elle, ces tarifs vont permettre de compléter le cadre réglementaire qui a été posé depuis 2010.