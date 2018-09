Libye: Le Pentagone envisage de fermer des postes militaires en Libye et en Tunisie

L'un des responsables qui s'est confié au New York Times a soutenu que la fermeture envisagée des postes militaires en Libye, en Tunisie, et au Kenya est susceptible de réduire de manière considérable l'influence des Etats-Unis en Afrique, soulignant que prendre pareille décision relève d'un manque de clairvoyance.

Les mêmes sources, s'inquiètent du fait que ce nouveau plan menace de réduire les progrès accomplis dans la lutte contre al-Qaida et l'Organisation de l'Etat Islamique, et même de diminuer les alliances militaires, alors que la Russie et la Chine sont en train d'accroitre leur influence dans le continent.

Il engendrerait une réaffectation des centaines de soldats déployés en Afrique et aura comme conséquence d'affecter les partenariats militaires déjà établis. Il pourrait aussi priver les forces locales de certains équipements militaires américains les plus avancés.

Washington — Le département de la défense américain envisage de fermer des postes militaires avancés dans quatre pays africains, dont la Libye et la Tunisie, dans le cadre d'un nouveau plan prévoyant un retrait de la majeure partie des forces spéciales déployés au Niger, a rapporté le New York Times.

