Algérie: La "Afac Film Week 2018" du 8 au 10 septembre à Alger

Les films "Amal's Garden" de l'Irakienne Nadia Chiheb, "Last Man in Aleppo" du syrien Soren Jespers ainsi que "Headbang Lullaby" du Marocain Hicham Lasri sont également annoncés à l'affiche de la salle Atlas qui renoue pour cette occasion avec les projections cinématographiques.

Le cinéma tunisien sera également présent par des œuvres comme "Et Roméo épousa Juliette" de Imed Merzouk et "Le Challat de Tunis" de Attia Habib au même titre que le cinéma palestinien représenté par "Layla" de la réalisatrice Mai Masri et "A Drowing Man" de Mahdi Flefel.

Organisée par l'Office national pour la culture et l'information (Onci) en partenariat avec l'association "Cunivers" cette programmation qui se tiendra à la salle Atlas réunira des films soutenus par le Fonds arabe pour les arts et la culture (Afac).

Alger — Une dizaine de films de fiction et de documentaires en provenance de six pays arabes différents sont au programme de la 8e édition de la "Afac Film Week 2018" qui se tiendra à Alger du 8 au 10 septembre à Alger, a-t-on appris auprès des organisateurs.

