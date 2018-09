Sénégal: Enseignement supérieur privé - Dr Jean Marie Sene, nouveau boss de la CEPES

Au Sénégal, Khalifa Sall poursuit son combat judiciaire et joue sans doute sa dernière carte.… Plus »

Autre chantier que Jean Marie Sene et Cie comptent engager, est d'effacer les clichés et l'étiquette de non qualité qui est prêtée à tort à l'enseignement supérieur privé.

La Cepes avait fait savoir que la dette aurait permis de payer les prestations dues aux vacataires, les remboursements des découverts et facilités bancaires, les approvisionnements divers en fournitures et consommables, amortissements des prêts contractés.

Pour ce faire, la Cepes, dit-il, préconise le «respect des dispositions contractuelles en amont et la mise en œuvre des procédures en aval pour mettre à disposition les 50% d'avance au démarrage et le règlement des décomptes à bonne date au titre de l'année académique 2018-2019, intégrant l'incidence financière des bacheliers de juillet 2018».

