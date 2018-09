Madagascar: Vague de froid et vents forts - Le régime d'alizé en cause

Les habitants des Hautes terres ont remis leurs vêtements chauds cette semaine.

Depuis le début de cette semaine, voire la fin de la semaine d'hier, une baisse notoire de la température et des vents forts ont été observés dans toute l'île, notamment sur les Hautes terres ainsi que sur la côte orientale et le Nord-Est.

Une faible augmentation de la température a également été remarquée, mais le service de la météorologie assure qu'aucune formation cyclonique n'est à craindre, du moins pour les deux semaines à venir (du 3 septembre au 16 septembre). Toutefois, les pêcheurs et les navigateurs sont invités à rester vigilants, pour cause de forte houle. Dans l'Est et le Nord-Est comme à Analanjirofo, l'Atsinanana, ou encore la région SAVA (Sambava, Vohémar, Andapa et Antalaha) des pluies fines et des vents forts, observés depuis dimanche, seront prévus jusqu'à ce dimanche 9 septembre. Même topo pour Melaky et Menabe. En revanche pour la période du 10 au 16 septembre, les précipitations seront modérées à Sainte-Marie, à Soanierana Ivongo, ou encore à Mananara Avaratra.