Madagascar: Enseignement et apprentissage - La méthode constructiviste à découvrir

Pour les enseignants qui s'y intéressent ou qui désirent tout simplement élargir leur vision et innover leur méthode, une initiation à la « méthode constructiviste d'enseignement-apprentissage » est proposée du 24 septembre au 5 octobre 2018.

Organisée par le Club Academy Madagascar, un centre de formation pédagogique dédié au privé à Madagascar sis à Antsahabe, la formation cadre dans la célébration du vingtième anniversaire de celui-ci. Son intérêt réside entre autres dans le fait qu'elle peut apporter des pistes de solution dans la « crise de l'apprentissage » qui marque actuellement le contexte de l'éducation à l'échelle mondiale, une étude de la Banque mondiale publiée récemment corrobore d'ailleurs cela. Les études en psychologie de l'éducation démontrent d' ailleurs que pour venir à bout de cette crise de l'apprentissage, la prise en compte de l'interdépendance entre la pédagogie et la didactique est fondamentale, car elle garantit une meilleure implication des deux parties (l'enseignant et l'apprenant).

Une meilleure implication qui favorise notamment une compréhension plus profonde et un meilleur développement personnel chez l'apprenant, ainsi qu'un plus grand épanouissement mutuel (ie : autant du côté de l'enseignant que de l'apprenant). Des résultats positifs d'autant plus nombreux et pérennes si la méthode éducative est appliquée dès l'enfance, qui forme le socle de l'avenir scolaire et du parcours futur du jeune adulte. Des enfants bien éduqués, bien formés et armés face à la vie, seront les acteurs et les fers de lance du développement socio-économique de demain, voilà pourquoi renforcer les capacités des éducateurs est plus que jamais essentiel.