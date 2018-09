Madagascar: Aéroport de Toamasina - Projet d'extension en vue, un protocole d'accord signé avec l'AFECC

L'aéroport de Toamasina s'agrandira bientôt. Pour lui permettre d'accueillir davantage de vols régionaux et des avions cargos, un protocole d'accord a été signé entre Madagascar et l'entreprise chinoise AFECC, lors du sommet Chine-Afrique 2018.

Un autre investissement dans les infrastructures ! Alors que le projet d'extension du Grand Port de Toamasina vient d'être mise en œuvre, il y a quelques mois, l'Etat se lance dans un autre grand projet d'infrastructure structurant : l'agrandissement de l'aéroport de Toamasina. « Les caractéristiques techniques de l'aéroport de Toamasina, ouvert à la circulation aérienne 24 heures sur 24, lui permettent une possibilité d'augmentation des fréquences des dessertes, aussi bien nationales que régionales, notamment vers les îles de La Réunion et de Maurice.

Il peut accueillir actuellement des appareils du type Boeing 737-800 en vols nationaux et internationaux. L'aéroport est actuellement en cours de certification par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI) pour les vols internationaux. Cette certification nécessite pourtant la mise en conformité de l'infrastructure aéroportuaire, d'autant que le marché aérien régional ne cesse de grandir », a affirmé le ministre des Transports et de la Météorologie, Beboarimisa Ralava. En effet, celui-ci, faisant partie de la délégation malgache conduite par le président Hery Rajaonarimampianina au sommet Chine-Afrique à Pékin, vient de conclure la signature d'un protocole d'accord sur la réalisation de ce projet avec l'entreprise chinoise Anhui Foreign Economic Construction Co. Ltd (AFECC) représentée par son CEO Jiang Zhaoyao.

Evolution. Le nombre de passagers régionaux enregistré à l'aéroport de Toamasina est en hausse constante depuis ces dernières années. Selon les statistiques officielles, ce chiffre est passé de 13.300 en 2013, à 18.700 en 2017, soit une hausse de plus de 40,6% en seulement quatre ans. C'est ce qui a poussé les autorités malgaches à la réalisation de ce projet, d'après les explications des représentants du ministère de tutelle. En effet, le contrat signé avec l'AFECC consiste notamment en l'agrandissement du terminal passagers et l'élargissement de la piste.

Ce projet permettra à l'aéroport de Toamasina d'accueillir des avions cargos de la région et d'augmenter les fréquences opérées par ces compagnies et d'ouvrir davantage le marché aérien malgache pour soutenir le secteur très porteur du tourisme. D'après les informations, l'aéroport de Toamasina accueille en dessertes nationales Air Madagascar et sa filiale Tsaradia reliant les villes d'Antananarivo, Toamasina, Maroantsetra, Sambava et Andapa.

En dessertes régionales, avec Air Madagascar, les compagnies étrangères comme Air Austral, Air Mauritius et Kenya Airways y opèrent régulièrement. A noter que cet aéroport situé en périphérie de la ville de Toamasina, est géré par Aéroports de Madagascar (ADEMA), délégataire de l'Etat sous la tutelle du Ministère des Transports et de la Météorologie.