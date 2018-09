Madagascar: Exposition d'art - Madame Zo et Temandrota au Musée Quai Branly

Les portes des expositions internationales leur sont de plus en plus grandes ouvertes. Deux artistes issus de l'édition du Prix Paritana, Madame Zo et Temandrota continuent l'aventure artistique de plus bel. Avec leur notoriété déjà au beau fixe, ils participeront à l'exposition Madagascar: arts de la Grande Ile qui aura lieu prochainement au Musée Quai Branly. Du 18 septembre au 1er Janvier 2019, le public verra ainsi leurs œuvres exposées auprès de celles de Pierrot Men et d'Efiaimbelo.

Cet événement est une grande première pour Madagascar. Il regroupera plus de 350 pièces combinant l'art primitif et l'art contemporain tels que les arts décoratifs, sculpture funéraire, peinture, photographie et création contemporaine. Encore un art méconnu, Madagascar : Arts de la Grande Ile nous permettra ainsi d'éclairer sur l'art, l'histoire et la culture malgache.

Pour rappel, le sculpteur Temandrota est le gagnant de la première édition du concours d'art contemporain Paritana en 2016. Talonné de près par la tisserande Madame Zo, ils représentent une forme d'art malgache peu courante dans leurs domaines respectifs.