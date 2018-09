Madagascar: Sécurisation des élections - La Gendarmerie mise sur la lutte contre les «dahalo » au « col blanc »

« L'action sera axée davantage dans l'éradication de cette catégorie de malfaiteurs qui facilite le blanchiment des bœufs volés, et à l'origine de la recrudescence des actes de banditisme rurales à l'heure actuelle », précise le Gal Njatoarison Andrianjanaka. « A démarrer dès ce jour, cette opération va durer pendant un mois et pourrait être prolongée selon les circonstances », explique-t-il. Il ajoute que les moyens mis à la disposition pour effectuer cette action sont suffisants. Quoiqu'il en soit, le Comgn souhaite la collaboration de toutes les forces vives de la nation, notamment les autorités à tous les niveaux de l'administration afin que cette initiative apporte ses fruits.

Pour ce faire, cet officier général annonce que la gendarmerie a désormais ficelé une stratégie pour faire face à cet événement majeur dans l'histoire de ce pays. Cela était établi en réponse aux directives données par le Premier ministre Ntsay Christian et le ministre de la Défense nationale ainsi que le Secrétaire d'Etat chargé de la Gendarmerie dont l'objectif consiste à l'instauration de la paix avant, pendant et après cette élection. En effet, la réunion des tous les hauts responsables des six circonscriptions interrégionales et des 22 groupements de la Gendarmerie a décidé le lancement d'une opération de grande envergure baptisée « Mandio » à travers le territoire national. Dans cette opération, les gendarmes vont renforcer la lutte contre les « dahalo ambony latabatra » ou « dahalo au col blanc » dans les vols de bovidés.

