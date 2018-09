Madagascar: Didier Ratsiraka - « La descente dans la rue n'est pas la solution pour le pays »

Il estime, par ailleurs, que « le problème de ce pays, c'est qu'on ne respecte pas la parole donnée et qu'on ne respecte pas la signature apposée ». Et d'enchaîner que « la communauté internationale est responsable de ce qui arrive à Madagascar ». A l'entendre, il veut conjuguer le présent au passé décomposé. Il n'a pas manqué, en outre, de souligner qu'il est pour la cohabitation, autrement dit une nouvelle transition, c'est ce qui va entraîner de ce fait, un report de l'élection présidentielle.

L'ancien président Didier Ratsiraka a été l'invité de TV Plus, hier soir. D'entrée de jeu, l'amiral a fait savoir qu'il ne va pas rester les bras croisés face à la situation qui prévaut dans le pays, c'est ce qu'il qualifie de « non assistance à un pays en danger». Et d'ajouter que « mieux vaut prévenir que guérir ». Toutefois, il pense que la « descente dans la rue n'est pas la solution pour le pays ».

