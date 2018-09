Au Sénégal, Khalifa Sall poursuit son combat judiciaire et joue sans doute sa dernière carte.… Plus »

La prière a été une fois de plus dirigée par l'imam des 2 rakas, Sérigne Mame Mor Mbacké, qui s'est beaucoup appesanti, cette fois-ci, sur l'importance de la dévotion et des pratiques liées à la prière notamment les différentes heures de prières.

"Pour un médiateur, il n'y a pas meilleur moment que celui d'évoquer la paix et la concorde nationale. Que les gens comprennent que lorsqu'on se prépare à des élections, bien entendu il y a un fond de passion, mais qu'en définitive, le soir du 24 février 2019 sortira un seul vainqueur et c'est le Senegal", renseigne le Médiateur de la République qui rend grâce à Dieu pour avoir eu l'occasion d'être à nouveau présent à ce rendezvous religieux.

Des prières formulées aussi par le Médiateur de la République, Me Alioune Badara Cissé, venu prier ces 2 rakas de Serigne Touba Khadimou Rassoul. Me Alioune Badara Cissé a lui aussi prié pour des élections stables et paisibles dans le pays.

En effet, c'est le ministre de la Pêche et de l'Economie maritime, Omar Gueye, qui a ouvert le bal des prières. À la tête d'une forte délégation gouvernementale composée des ministres Mansour Faye, Mary Teuw Niane, Abdou Ndéné Sall et Cheikh Mbacké Sakho, le ministre Omar Gueye a tout d'abord sollicité des prières pour un Sénégal de paix avant de formuler des prières pour des élections stables.

