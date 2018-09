Sénégal: Couverture médiatique partisane des parrainages pour la présidentielle de 2019 - Le CNRA met en garde TFM et RTS

Au Sénégal, Khalifa Sall poursuit son combat judiciaire et joue sans doute sa dernière carte.… Plus »

D'ailleurs, avertit le régulateurs, «l'octroi d'une licence d'exploitation d'un service de communication audiovisuelle ne saurait servir de prétexte pour avantager les bénéficiaires et leurs camps politiques en violation de tous les principes qui gouvernent un traitement médiatique équilibré et impartial des activités politique dans une perspective électorale.»

Auparavant, souligne le Cnra, la chaîne, dans les éditions de 19h et 20h du 29 août 2018, avait diffusé de larges extraits de la cérémonie de lancement de la campagne de parrainage du candidat Macky Sall, à laquelle la chaîne a également consacré une édition spéciale, avant de proposer, plus tard dans la nuit, l'intégralité de la manifestation, sous forme de publireportage.

Selon la source, la Tfm, dans ses éditions d'informations du 04 septembre 2018, en français comme en wolof, a accordé des plages importantes pour relayer un appel de Youssou Ndour aux membres de son mouvement et au public pour accorder leur parrainage au président de la République en exercice, et candidat à sa propre succession, Macky Sall.

«Outre Sen Tv et Zik Fm, la Télévision Futurs Médias (Tfm) et la Radiodiffusion Télévision sénégalaise (RTS) se sont signalées dans le relais de la propagande.»

En effet, outre Sen Tv et Zik Fm, la Télévision Futurs Médias (Tfm) et la Radiodiffusion Télévision sénégalaise (Rts) se sont signalées dans le relais de la propagande. Suffisant pour que le CNRA en appelle les différents acteurs à une utilisation responsable des médias.

