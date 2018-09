Sud-Soudan: L'ONU se félicite de la condamnation de 10 soldats pour des actes de violence à l'hôtel Terrain

La MINUSS s'est engagée « à travailler avec les autorités du Soudan du Sud pour résoudre certains des problèmes observés lors de ce procès et soutenir les efforts visant à améliorer l'indépendance et l'efficacité du système judiciaire ».

Au-delà de ce procès concernant l'attaque à l'hôtel Terrain, il reste le problème plus général de la violence sexuelle et sexiste généralisée contre les femmes et les enfants sud-soudanais. La plupart des cas ne sont pas signalés et l'impunité reste généralisée, estime la mission onusienne.

« Les témoins et les survivants ont fait preuve de courage et de patience en participant au processus judiciaire qui a débuté en mai 2017.

« Les victimes et les survivants de cette attaque horrible en juillet 2016 méritaient justice et cela a été fait aujourd'hui.

Les juges ont rendu leur verdict jeudi et prononcé de longues peines de prison pour meurtre, viol et d'autres crimes. Le tribunal a également ordonné au gouvernement de payer des dommages aux victimes.

Au cours de l'attaque contre l'hôtel Terrain, le 11 juillet 2016, une personne a été tuée et plusieurs civils membres d'organisations humanitaires internationales ont été violés et battus par des hommes en uniforme.

