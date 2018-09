Sénégal: Pourvoi en cassation et annulation du décret révoquant le maire de Dakar - La dfense de Khalifa Sall affute ses armes

La bataille juridique dans le cadre de l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar se poursuit. Mieux, les avocats de Khalifa Sall continuent de croire en la victoire.

De ce fait, en plus d'un pourvoi en cassation à la suite de l'arrêt de la Cour d'appel, ils ont déposé un recours à la Cour suprême pour annuler le décret présidentiel révoquant Khalifa Sall de ses fonctions de maire de Dakar.

Face à la presse hier, mercredi 5 septembre, les avocats n'ont pas non plus manqué de dénoncer le caractère «illégal» du décret qu'ils qualifient d'«excès de pouvoir» de la part du président de la République, Macky Sall.

Les avocats de Khalifa Sall n'ont nullement l'intention de se plier à la décision du Cour d'appel de Dakar condamnant leur client à 5 ans de prison encore moins au décret du Président de la République le révoquant de ses fonctions de maire de la ville de Dakar.

Ils ont ainsi déposé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel rendu le 30 août dernier mais également un recours à la Cour suprême pour casser la décision de Macky Sall.

En conférence de presse hier, mercredi 5 septembre, les robes noires ont démonté tous les arguments du gouvernement justifiant le décret.

«Il est clair que le décret du Président de la République vise clairement l'arrêt rendu par la Cour d'appel en date du 30 août et lorsqu'on vise un arrêt, c'est parce qu'on l'aura déjà vu et cela nous pose problème parce que tout simplement soit, celui qui a réalisé ce décret a déjà consulté ou, soit, il a fait du n'importe quoi», a soutenu Me El Mamadou Ndiaye.

L'avocat ajoute qu'en «droit, quand on dit vu l'arrêt, c'est parce qu'au moment où il rédigeait le décret, qu'il avait par devers lui l'arrêt».

Me El Mamadou Ndiaye pense ainsi que le «décret ne tient pas parce que l'arrêt dont il est fait référence n'existait pas en ce moment, en tout cas, le juge ne l'avait pas déjà signé». Cette révocation de Khalifa Sall a ainsi mis ses avocats dans tous leurs états. Selon eux, «le Sénégal n'est plus gouverné par des lois».

«Le problème fondamental que nous avons, c'est que nous sommes censés être une démocratie mais plus encore une démocratie en état de droit, ça veut dire un pays qui est gouverné par des lois et le constat que nous faisons aujourd'hui, c'est que malheureusement notre pays n'est pas gouverné par des lois mais par un Président qui pense être au-dessus des lois et qui pose des actes», a déclaré Me Seydou Diagne.

Qui, plus est «le Président de la République ne peut pas ignorer que lorsqu'il y a une décision de justice, elle ne peut être définitive que si toutes les voies de recours sont épuisées en l'espèce l'arrêt de la cour d'appel est frappé de deux points de droit très importants à savoir le pouvoir en cassation lui-même cela veut dire le recours à la cour suprême pour attaquer l'arrêt de la cour d'appel d'une part et d'autre part le délai qui est donné à Khalifa Sall».

L'optimisme en bandoulière

Devant les journalistes, les avocats de Khalifa ont fait savoir qu'ils n'ont pas encore reçu l'arrêt de la Cour d'appel. « Cela veut dire que nous ignorons peut-être la motivation du juge mais d'ores et déjà, nous pouvons dire que sur un certain nombre de points, nous avons gain de cause», a soutenu Me El Mamadou Ndiaye.

Pour cause, dit-il, «aujourd'hui que la Cour d'appel a reconnu qu'effectivement que les procès verbaux sont nuls, il ne reste qu'à tirer les conséquences ».

L'avocat dira : « Nous sommes optimistes relativement à l'annulation de cet arrêt parce que tout simplement nous estimons que c'est un arrêt qui ne tient pas en droit car aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour que nous puissions avoir gain de cause dans le cadre de cette procédure même si aujourd'hui nous avons l'impression que dans ce pays, qu'il y'a certains magistrats qui, dont la conscience est déterminée non pas par le serment ni par le devoir de rendre justice mais par les privilèges attachés à certains postes qu'ils occupent et cela nous le dénonçons ».

Me Seydou Diagne, lui-aussi, n'a pas manqué de dénoncer ce « manque d'indépendance de la justice». «Nous connaissons la situation, on n'a pas de juges assez indépendants et impartiaux pour nous rendre justice et c'est pourquoi, malgré toutes les décisions rendues par la Cour de justice de la CEDEAO, notre justice a trouvé le moyen de condamner Khalifa Sall». Il faut dire que même si depuis le début de la procédure judiciaire, la défense est déboutée, elle ne compte pas baisser ses bras.