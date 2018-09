Sénégal: Spéculation foncière et bradage des terres - Le collectif des ressortissants de Bambali s'erige en bouclier

Les habitants de la commune de Bamali, dans la région de Sédhiou, n'en peuvent plus de voir leurs terres bradées. Le collectif des ressortissants de Bambali l'a fait savoir en point de presse hier, mercredi 5 septembre à Dakar, tout en faisant des recommandations à l'endroit des dirigeants sur tous les secteurs de la vie pour un bon développement de leur localité.

Après l'arrestation et la relaxe du maire de la commune de Bambali (Sédhiou), Modou Ndiaye, ainsi que son deuxième adjoint, Niky Ficou le vendredi 18 mai dernier et leur déferrement au parquet de Kolda (ils ont recouvré la liberté) pour les délits d'escroquerie foncière, faux et usage de faux, détournement de biens publics, un comité de veille sur les intérêts de Bambali est né.

Composé de cadres de la région de Sédhiou et autres responsables et personnalités de la localité, ce collectif des ressortissants de Bambali a donné un point de presse, hier mercredi, à Dakar pour alerter sur la gestion «douteuse» du foncier et la gouvernance locale du maire de leur commune.

«Nos terres ne seront jamais bradées. Nous voulons que toutes les actions se fassent dans la légalité et que les terres qui appartiennent à Bambali soient restituées», lance le professeur Souleymane Gomis, enseignant au département de sociologie de l'université Cheikh Anta Diop (Ucad) de Dakar qui s'exprimait sur les ventes de terres dans la zone.

Pour le comité de veille, les terres de Bambali, une localité située à une quinzaine de kilomètres au Sud-est de Sédhiou, au bord du fleuve Casamance, sont en train de passer entre les mains des habitants d'autres collectivités territoriales. Ce qui, pour eux, est inadmissible.

«Nous ne sommes pas contre le développement de Bambali, tout au contraire. Si la commune de Sédhiou veut s'étendre, il faut qu'on discute pour voir comment elle peut le faire, sans nous empiéter. Nous voulons aussi, s'il y a des projets qui sont implantés sur nos terres, que les habitants de Bambali puissent bénéficier des retombées», déclare M. Gomis.

Et de s'offusquer du lotissement dans leur municipalité. «Il y a eu un lotissement même au niveau du village de Bambali. Le premier n'ayant pas trouvé voie légale de lotissement, a été annulé par le sous-préfet de Djirédji. Il y a eu un second lotissement, cette foisci, à la frontière avec la commune de Sedhiou, avec plus de 2 mille parcelles.

La commune de Bambali a estimé qu'elle a été lésée dans ce lotissement parce qu'il n'y a jamais eu un procès verbal délivré par le Conseil municipal et qui atteste que ce lotissement était valable». Face à la presse, les ressortissants de la commune de Bambali à Dakar ont formulé des recommandations à l'endroit des autorités pour parer à un quelconque bradage de leurs ressources surtout foncières.

Sur ce, le professeur Mamadou Lamine Camara, a souligné: sur le plan administratif, nous recommandons la mise à disposition du procès verbal de délibération des parcelles vendues et les prix de vente, à l'instar des autres communes du Sénégal; la publication de la liste des projets liés à la vente des terrains mais aussi des précisions sur les modalités et conventions de vente des parcelles de la commune de Bambali aux résidents de la commune de Sedhiou».

Les habitants de Bambali ont, en outre, exigé la mise en place d'un comité d'experts pour la validation des accords de grandes importances pour leur commune.

Aussi, concernant les autres secteurs de la vie, les ressortissants de Bambali ont plaidé pour l'électrification de tous les villages de la commune dans le cadre du Programme d'électrification rurale, la disponibilité de l'eau potable pour tous, la mise en place d'une ambulance médicalisé, mais aussi et surtout le bitumage de la route Sédhiou-Bamacounda-Bambaly, en passant par Djirédji jusqu'à Marsassoum, entre autres.

Sur le plan agricole et forestier, les ressortissants de la commune de Bambali recommandent tout simplement le contrôle de la délivrance des licences de pêches, une bonne organisation ou moralisation de l'exploitation des arbres et arbuste pour la médecine traditionnelle et le charbon de bois, la lutte conte l'exploitation excessive des palmiers, sans oublier la lutte conte contre l'exploitation considérée comme abusive des carrières de sable et de latérite de la commune.