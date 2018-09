Congo-Brazzaville: Lutte contre les antivaleurs - Clément Mierassa demande au Premier ministre de prendre le taureau par les cornes

Dans la région du Pool au sud du Congo, théâtre d'affrontements entre 2016 et 2017, les… Plus »

Pour Clément Mierassa, le Premier ministre n'a pas besoin de soutenir la Commission nationale de lutte contre la corruption qui est une structure relevant de sa compétence avec des attributions claires. La grande question, a-t-il signifié, c'est celle de sa transparence qui doit être totale. « On ne doit pas continuer à tolérer l'impunité », a-t-il martelé, ajoutant que le Congo doit s'inspirer de certains pays comme l'Angola, le Nigeria et même l'Arabie saoudite où la lutte contre les antivaleurs est impitoyable.

Clément Mierassa fait allusion à l'échange que le Premier ministre a eu, le 31 août dernier, avec la presse. Au cours de cet échange, en effet, le chef du gouvernement avait salué le travail de la Commission nationale de lutte contre la corruption, précisant que ce n'était pas à cette structure de qualifier les faits après ses enquêtes mais que cela relevait de la justice. Dans un entretien accordé aux Dépêches de Brazzaville, le 5 septembre, le président du PSDC a indiqué que la corruption est aujourd'hui le cancer de l'économie congolaise et le développement du pays n'est pas possible si ce mal n'est pas attaqué efficacement. « Le Congo est l'un des pays les plus corrompus du monde. Notre indice de corruption a jusque-là été inférieur à 3/100, c'est-à-dire à 3/10 c'est vraiment une très mauvaise note », a-t-il laissé entendre.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.