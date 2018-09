Congo-Brazzaville: Gymnastique aérobic - Un camp d'entraînement ouvert à Brazzaville pour la zone 2

Dans la région du Pool au sud du Congo, théâtre d'affrontements entre 2016 et 2017, les… Plus »

Pour le président de la zone 2, Léonide Isidore Gbaguidi, les athlètes de cette zone ne doivent pas faire piètre figure en solo, duo ou trio. Selon lui, le Congo, vu ses infrastructures et l'engagement de sa fédération nationale de la discipline, fait partie des pays qui participent activement au développement de cette discipline dans le continent. « Nous devons continuer à travailler la main dans la main pour fabriquer des grands champions au plan continental et mondial », a souhaité Léonide Isidore Gbaguidi. La gymnastique doit donc quitter le 24e rang qu'elle occupe au plan mondial pour tendre vers le sommet.

