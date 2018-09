Cote d'Ivoire/Rwanda: Elim CAN 2019 - Aholou finalement présent face au Rwanda ?

Battu à domicile par la Guinée, la Côte d'Ivoire affrontera le Rwanda pour se relancer dans la course à la qualification à la CAN 2019. Et pour cette rencontre, Kamara Ibrahim comptera sur les services de Jean-Eudes Aholou.

Annoncé incertain pour le déplacement à Kigali, le milieu de terrain de l'AS Monaco sera bel présent dans le groupe des Eléphants pour cette rencontre, à en croire le site sportmania.ci.

« A trois jours de Rwanda-Côte d'Ivoire comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019, Jean-Eudes Aholou n'est vraiment pas un sujet de préoccupation pour l'encadrement technique des Eléphants. Le milieu de terrain de l'AS Monaco, qui n'avait pas participé à la séance d'entrainement de lundi, a repris le collier avec le groupe. Depuis mardi, il n'a manqué aucune séance d'entrainement collectif, peut-on lire sur le site. Aholou s'est donc entraîné mardi, mercredi et ce jeudi matin. Il est apparu en grande forme et très affûté lors de ces trois jours de travail. Sauf blessure de dernière minute, le Monégasque tiendra donc sa place contre le Rwanda. »

Aholou a pris part aux deux matchs amicaux contre la Moldavie et le Togo et il a donné satisfaction pour ses débuts sous le maillot du champion d'Afrique 2015.

Contre toute attente, les Eléphants considérés comme les grands favoris du groupe H se sont fait surprendre par les guinéens au stade de Bouaké en juin 2017. La deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019 est donc l'occasion pour les Eléphants de Côte d'Ivoire de revenir dans la course pour espérer décrocher une place qualificative disponible dans ce groupe.