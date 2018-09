Gabon/Burundi: Elim CAN 2019 / Aubameyang - « Il va falloir lever la tête et foncer »

C'est avec Pierre Emerick Aubameyang à la pointe de l'attaque que le Gabon accueille le Burundi ce samedi dans le cadre de la 2ème journée des éliminatoires de la CAN 2019. Après presqu'un an d'absence, l'attaquant d'Arsenal est de retour dans la tanière des Panthères.

N'ayant pas droit à l'erreur dans ce groupe dominé par les Hirondelles, le Gabon va devoir sortir le grand jeu pour se relancer sur la route qui mène à Yaoundé. Pour y arriver, les Panthères qui évolueront sans Denis Bouanga, blessé, pourront compter sur le grand retour de Pierre Emerick Aubameyang absent de la sélection nationale depuis le 22 janvier 2017.

« Nous devons plutôt faire attention à cette équipe du Burundi, qui arrive à Libreville avec de l'assurance après sa victoire contre le Soudan du Sud ». Avant d'ajouter : « Je dirais même que ce match est capital pour nous, en plus, on va jouer chez nous. On se doit alors de gagner ce match surtout que nous avons déjà un match perdu. Il va falloir lever la tête et foncer », a confié Aubameyang dans des propos relayés par confrères de l'AGP.

Après une première journée disputée en Juin 2017 face aux Aigles du Mali et marquée par une défaite face à ces derniers, les Panthères sont déjà sous pression dans ces éliminatoires de la CAN 2019. Troisième du groupe C avec 0 point et un goal-average de -1, les joueurs de Camacho sont dans l'obligation de gagner rester en course.