Tunisie: L'art dans la manière !

Il y a quelques jours seulement, Chahed est revenu à la charge, en surprenant l'opinion publique d'une décision de limogeages en série opérés au sein du ministère de l'Energie, dont le ministre Khaled Gaddour et des hauts fonctionnaires taxés de corruption.

Certes, ce coup de balai, suivi de dissolution dudit ministère en vue d'une prochaine restructuration, avait, sans conteste, constitué l'événement de la semaine. Mais il n'était pas de tous les goûts, cela est bien évident. Car, dans un «Etat mafieux», comme l'avait autrefois qualifié Me Chawki Tabib, président de l'Inlucc, où la corruption devient un danger banalisé, les corrompus n'en finissent pas de se protéger et se dérober derrière des allégations montées de toutes pièces et des manœuvres dilatoires dont ils disposent. Ils font tout pour tromper et détourner l'opinion publique de la vérité. Personne ne serait épargné par cette guerre déclarée, insiste Chahed, sur un ton menaçant.

Ces choses qui fâchent !

Ce qui a donné à en douter, c'est le timing et l'intermittence de l'action. Pourquoi un tel attentisme incompris et cette chasse à l'homme épisodique, alors que la guerre anticorruption devait être un combat de tous les jours ? Quoi qu'on en dise, la manière d'y faire face s'est réduite, plus souvent, à une campagne de lutte aléatoire, voire sélective. Sinon, comment expliquer le fait de ne voir s'impliquer dans ces affaires de corruption qu'une poignée d'individus. Certes, le nombre des coupables n'est pas insignifiant. Dans la présente affaire, le contrat d'exploitation du gisement pétrolier off shore de « Halk El Menzel » au large de Monastir devait expirer en 2009. Et par ricochet, la continuité de l'investisseur tunisien à en profiter implique, logiquement, tous les ministres post-révolution se succédant à la tête du ministère de tutelle, et dans une large mesure leurs chefs de gouvernement respectifs.

Ce statu quo qui avait duré huit ans ne serait-il pas en lui-même un crime caractérisé ? Aussi le silence radio imposé sur l'un des secteurs névralgiques en Tunisie, en l'occurrence celui des hydrocarbures, ne pose-t-il pas des questions sur la véracité des faits présumés ? Pourquoi opter pour un jugement politique, avant même d'intenter un procès juridique ? Cette manière de relancer la guerre après une certaine «trêve précaire» n'est pas sans remettre en question les desseins politiques de Youssef Chahed, laissant entendre parler d'une campagne électoraliste assez prématurée qu'il s'engage à mener à terme.

Viser juste

En tout état de cause, tirer sans viser juste pourrait faire gagner plusieurs batailles, mais nullement la guerre dans sa totalité. L'on ne doit, en aucun cas, réduire nos efforts de lutte en campagnes d'accusations simplistes menées au gré des circonstances. C'est pourquoi la façon dont s'est comporté Chahed en liaison avec la fameuse guerre anticorruption n'a pas été fort appréciée. Principaux motifs invoqués ici : l'opacité des soupçons et le mutisme du gouvernement observé par rapport aux multiples dossiers douteux relatifs aux divers champs pétroliers implantés en Tunisie.

Mais aussi l'absence d'informations sur nos vraies ressources naturelles. Bref, la vérité, toute la vérité sur notre potentiel du sous-sol. Somme toute, la guerre anticorruption que voudrait piloter sans difficultés Youssef Chahed doit avoir pour devise : aucun corrompu n'est au-dessus de la loi. Cela dit, l'intérêt général du pays l'emporte sur celui des personnes.