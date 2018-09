Tunisie: Sous le joug de la spéculation foncière

De son côté, le président de l'Aject, Moëz Kaâniche, a déclaré que des propositions portant sur la création d'un fonds de financement des crédits de logement aux particuliers avec des taux d'intérêt moins élevés ont été discutées avec le représentant de la BCT, et ce, dans le but d'éviter un crash immobilier potentiel. Il a, également, réitéré la revendication des promoteurs immobiliers qui consiste à revoir la note commune stipulant la non-soustraction de la TVA des crédits au départ.

«Regarder la région de Hammamet. Depuis 79, il n'y a pas eu d'aménagement et pourtant le bâtiment pousse comme des champignons», s'exclame M. Marzouk. En outre, il a affirmé que les recommandations de l'Oat se focalisent essentiellement sur la lutte contre la spéculation et le secteur informel. « Comment ? En prenant des décisions qui ne nécessitent pas pour autant des efforts colossaux. Par exemple, l'Etat peut recourir à la révision des prix des terrains à la hausse, afin de leur attribuer leur juste valeur. Ainsi, l'Etat peut stopper cette bulle de spéculation financière. Alors, au lieu de surtaxer le secteur formel, il vaut mieux se focaliser sur l'activité informelle, c'est là où il y a un manque à gagner», a-t-il conclu.

Du côté des architectes, le président de l'Oat, Mohamed Marzouk, a souligné que la spéculation foncière est à l'origine de tous les maux dans le secteur des bâtiments. Ce « fléau » a éclaté depuis 8 ans créant une véritable concurrence déloyale dans le secteur. M. Marzouk a affirmé que la question du blanchiment d'argent dans l'immobilier a été également abordée. En effet, il a expliqué que le secteur des bâtiments est, naturellement, une lessive d'argent sale. Il suffit d'acheter un terrain foncier sans aucun enregistrement ou déclaration. « Il y a énormément d'argent en espèces qui circule sous forme de terrains. Ces ventes douteuses et illicites sont à l'origine de cette bulle de spéculation foncière», a-t-il précisé. Selon le président de l'Oat, cette impunité et ce laisser-aller qui datent depuis une vingtaine d'années sont imputés à l'Etat. Il a expliqué que ce sont les autorités qui aménagent les terrains et les lotissements et ce sont elles par la suite qui doivent effectuer le suivi et le contrôle continus.

À cet égard, il a été question de rappeler que les impayés de plusieurs sociétés immobilières présentent un véritable risque pour les banques. Il a été noté que les promoteurs en difficulté de payement devraient notifier et informer les autorités des crédits non remboursés. Un rééchelonnement des échéances de remboursement a été, également, proposé. La révision de la nouvelle TVA immobilière, estimée trop lourde par les promoteurs immobiliers, était, également, au cœur du débat.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.