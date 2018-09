Tunisie: Une loi spécifique fin 2018

Le ministre a précisé que plusieurs institutions financières contribueront à la création de cette banque dont le capital devrait s'établir à 400 millions de dinars, destinés à financer les PME dans les régions.

Participant à la cérémonie de remise de diplômes à 40 entrepreneurs venant de Gabès, Médenine, Tataouine et Tunis, lauréats du programme «Go To Market» lancé par Ceed Tunisia (Center for Entrepreneurship and Executive development), il a évoqué les difficultés que rencontrent les jeunes désireux de lancer des PME notamment en matière d'élaboration des études préliminaires et du suivi des projets.

Chalghoum a, en outre, souligné que la Banque tunisienne de solidarité (BTS) envisage de financer 15 mille projets en 2018, contre 13 mille en 2017.

De son côté, la directrice exécutive du Ceed, Wafa Makhlouf, a fait savoir que le programme «Go To Market» lancé par le centre depuis une année, a formé et accompagné 100 entrepreneurs dans les gouvernorats de Gabès, Médenine, Tataouine et Tunis ( 25 de chaque gouvernorat), ce qui a permis la création de 30 nouvelles entreprises et l'extension d'autres.

L'ambassadeur des Etats-Unis à Tunis, Daniel Rubinstein, a, à cette occasion, annoncé que « les aides américaines pour la Tunisie sont essentiellement, orientées vers le renforcement du climat des affaires, la création d'emplois et l'encouragement de l'innovation et des projets sociaux».

Il est à noter que Ceed est une organisation non-gouvernementale créée en 2014, dont l'objectif est d'aider, accompagner et conseiller la communauté d'entrepreneurs.