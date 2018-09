Algérie: Badminton/Championnats arabes U15 et U17 - Onze médailles dont six en or pour l'Algérie

Beyrouth — L'Algérie a décroché onze (11) médailles dont six (06) en or lors des Championnats arabes de badminton des U15 et U17 "garçons et filles", clôturés jeudi, à Beyrouth (Liban).

Chez les U17 "garçons et filles", l'Algérie a fait le plein en remportant cinq médailles d'or et une bronze dans les cinq tableaux.

En simple, Seif Eddine Larbaoui a dominé le tableau garçons, alors que Malak Ouchefoune a été sacrée chez les filles.

Les duos algériens composés de Larbaoui - Abderrahim Bouksani et Ouchefoune - Dounia Naama se sont adjugés l'or respectivement en double garçons et double filles. dans le tableau mixte, Larbaoui et Ouchefoune ont offert à l'Algérie une cinquième médaille d'or.

L'unique médaille de bronze chez les U17 était l'£uvre de Bouksani.

Chez les U15 "garçons et filles", l'Algérie a obtenu cinq médailles (1 or, 2 argent et 2 bronze).

La médaille d'or est revenue à Tahar Skander Medel en simple garçons, alors que sa compatriote Asma Balahouane s'est contentée de la médaille de bronze du simple filles.

Le duo Medel et Aymen Daoud s'est adjugé la médaille d'argent du tableau double garçons.

Dans le tableau mixte, l'Algérie a obtenu une médaille en argent et une bronze respectivement grâce aux duos Skander Medel-Asma Balahouane et Mohamed Amine Chekkal-Nihed Benhaoua.

Outre la participation des équipes nationales, le corps arbitral algérien était aussi de la partie avec la présence de Djamel Bouchefa et Leila Khelili.