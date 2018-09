Mali: Les chantiers d'IBK

Le représentant spécial du secrétaire général de l'Organisation des nations unies (ONU) et chef de la Mission des Nations unies au Mali, Mahamat Saleh Annadif, et Jean-Pierre Lacroix, le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU, prenaient également par à cette cérémonie très courue.

En renouvelant leur confiance à Ibrahim Boubacar Keïta, les Maliens attendent donc que l'Azawad revienne au plus vite à la mère patrie. Une attente qui pourrait justifier la présence à cette cérémonie des anciens présidents maliens Moussa Traoré, Alpha Oumar Konaré et Amadou Toumani Touré.

Le président réélu du Mali a ainsi promis de rassembler, sans exclusive, tous ses compatriotes. «Je serai le président de toutes les Maliennes et de tous les Maliens, de toutes les régions et de la diaspora. De tous ceux qui m'ont apporté leurs suffrages. De tous ceux qui ont fait d'autres choix. De tous ceux qui ne se sont pas exprimés lors de l'élection présidentielle », a-t-il ajouté.

Ibrahim Boubacar Keïta (IBK) a entamé mardi son deuxième mandat à la tête du Mali. En prêtant serment devant plus de 3 000 invités qui ont fait le déplacement du Palais de la culture Amadou Hampâté Bâ de Bamako, il a réitéré sa politique de la main tendue. «Je tends la main à tous ceux qui veulent que le Mali réussisse. Tous ceux qui veulent croire en ce beau dessein. Sans exclusive», a-t-il déclaré.

