Cameroun: Trafic illicite des biens culturels - Le Minac au front

Les acteurs publics et privés concernés par la préservation du patrimoine culturel et la lutte contre le trafic illicite des biens culturels dans les pays d'Afrique centrale, les organismes internationaux, les chefs traditionnels, les responsables de musées font partie des participants à cette formation d'envergure.

Trois jours durant, les hommes de terrain seront outillés dans la distinction des objets authentiques et de ceux qui ne le sont pas pour différencier l'œuvre d'art d'un objet artisanal. Mais aussi, sur la connaissance des institutions chargées de protéger le patrimoine culturel en temps de paix et en temps de guerre.

Ce d'autant plus que d'après Narcisse Mouelle Kombi, ministre des Arts et de la Culture, des milliers d'objets d'art vendus illicitement sont stockés dans les réserves des musées occidentaux.

Pour lever toute ambiguïté sur l'authenticité de ces objets et trouver des mesures efficaces afin de protéger ces objets patrimoniaux, le ministère des Arts et de la Culture a décidé de prendre le taureau par les cornes. En étroite collaboration avec le Bureau régional multisectoriel de l'Unesco pour l'Afrique centrale, le Minac a organisé de lundi à mardi, au Musée national à Yaoundé, un atelier de trois jours sur le trafic illicite des biens culturels en Afrique centrale.

Le ministère des Arts et de la Culture et l'Unesco forment les acteurs culturels pour une lutte efficace contre ce fléau qui spolie une bonne partie du patrimoine national.

