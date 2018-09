Cameroun: Autoroute Yaoundé-Nsimalen - 1,4 milliard de plus pour les populations

Pour le délégué départemental du ministère de l'Habitat et du Développement urbain, « aujourd'hui, en ce qui concerne les préalables de l'exécution du projet à savoir les indemnisations, nous en sommes à la troisième phase de paiement. Il y en aura d'autres. On paie au fur et à mesure que les moyens sont mis à disposition », rassure ce responsable.

C'est le cas de Zirurinda, d'origine rwandaise et propriétaire d'une parcelle de terrain à Abome, l'un des villages concernés par les indemnisations pour cette étape. S'il n'a pas voulu dévoiler le contenu de son enveloppe, il est tout de même satisfait de sa grosseur car elle est à la hauteur de la parcelle de ses plantations. Il espère trouver un autre espace non loin de là pour poursuivre son activité. C'est aussi le cas de Mathieu Mballa Mbassi, dont plusieurs maisons sont sur l'emprise de l'autoroute.

Copyright © 2018 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.