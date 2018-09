Cameroun: Alimentation à l'école - Le Minsanté lance des contrôles

« Nous avons des enfants un peu particulier, et même au niveau de leur alimentation, nous y veillons. Une cantine est ouverte à cet effet avec un personnel que nous maîtrisons bien et à même de répondre en cas de problème », nous déclare la directrice Béatrice Nkousse'e. Un tour dans ladite cantine achèvera de nous édifier sur la propreté des locaux et la qualité des denrées vendues.

Des tests seront effectués et certaines denrées interdites de vente si les conditions de préparation s'avèrent inadéquates. Une note du ministre de l'Education de base, a été signée à cet effet demandant aux responsables de s'assurer de la qualité des denrées alimentaires vendues. A l'Ecole spécialisée pour enfants déficients auditifs, on n'a pas attendu la note du ministre.

Certains produits et aliments pouvant mettre à mal la santé des enfants, ou provoquer la propagation du choléra sont passés au peigne fin. Des échantillons et autres bouteilles de boissons sont emportés.

Et pour se rassurer de la qualité de ces denrées, une équipe de la direction de la promotion de la santé. « En étroite collaboration avec les départements ministériels concernés par cette rentrée scolaire, il s'agit de mettre un accent tout particulier sur la sensibilisation, le respect strict des règles et mesures d'hygiène, la sensibilisation », dévoile un membre de l'équipe.

A la fin de l'année scolaire 2017/2018, notamment au mois de mai, le Cameroun a été frappé par une épidémie de choléra. A la faveur de l'année scolaire 2018/2019 qui commence, le ministère de la Santé publique prend les devants et fait le pari d'une rentrée scolaire sans choléra, en mettant le cap sur la prévention et des actions de terrains dans les écoles.

