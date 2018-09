Cameroun: Hadj 2018 - 314 pèlerins de retour

Ils sont rentrés mercredi matin par l'aéroport international de Douala

A l'esplanade de l'aéroport international de Douala, une foule composée de parents et amis est venue accueillir les 314 pèlerins de la première vague du Hadj 2018, en provenance de Djeddah en Arabie Saoudite. Cris de joie, photos, et accolades pour les Hadja et Alhadji. Non loin de l'ambiance des retrouvailles, de gros porteurs attendent les non-résidents de Douala pour diverses destinations.

Les forces de maintien de l'ordre, présentes malgré la pluie, essayent de contenir tant bien que mal toutes ses personnes impatientes de revoir ces proches. C'est à bord d'un vol spécial Ethiopian Airlines que cette première vague de pèlerins est arrivée mercredi matin aux environs de 6h 45 à l'aéroport international de Douala.

Visiblement fatigués par les six heures de vol entre les deux villes, les fidèles musulmans sont néanmoins heureux de retrouver leur pays et leurs parents et amis. Aboubacar Hamagoni, convoyeur, explique : « Nous avons passé six jours à Médine, le logement était bien, nous avons été bien accueillis. Nous avons bénéficié d'une assistance médicale, la commission du Hadj, sous la houlette de son directeur Abdoulkarim et l'ambassadeur ont fait du bon travail pour minimiser les difficultés. Seul bémol, notre retour et les difficultés avec le bureau saoudien du Hadj ».

A l'accueil, on aura relevé un dispositif de sécurité. Le commissaire de l'aéroport, Zakari Yaou Alhadj, et ses éléments étaient au four et au moulin. Tout comme le directeur de l'aéroport, Jacob Mbargaso Bahayang, et son personnel. Par moments, les hommes en tenue ont joué les accompagnateurs pour personnes âgées. Chacun des pèlerins recevra avant sa sortie une bouteille de 5 litres d'eau bénite, appelée « Zam-Zam », don du président de la République. Les arrivées sont prévues jusqu'à ce vendredi pour la dernière vague. Effectuer le pèlerinage à la Mecque est l'un des 5 piliers de l'islam.