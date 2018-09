Cameroun: Encadrement des Lions indomptables - Le staff technique enrichi

Consultant sur la chaîne cryptée Canal Plus, Jean- Alain Boumsong, ancien joueur de l'équipe de France, intègre aussi le staff du Cameroun comme adjoint n° 2. Ces trois techniciens sont aux côtés de Clarence Seedorf et Patrick Kluivert depuis le début de semaine au Kenya.

Tout comme le Dr William Ngatchou, qui reste médecin de l'équipe. On y retrouve également deux autres anciens Lions indomptables. Il s'agit de Joël Epalle au poste d'entraîneur adjoint n°1 et Bill Jackson Tchato comme Team manager.

Copyright © 2018 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.