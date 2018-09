Tunisie: Ahmed Akaichi de retour au pays ?

Sur le point de quitter le club saoudien d'Al Ittihad Djeddah, Ahmed Akaichi envisagerait de revenir dans le championnat tunisien qu'il a quitté depuis un temps déjà.

Selon nos confrères de Kawarji, l'attaquant international tunisien aurait trouvé un accord avec l'Etoile Sportive du Sahel. Les discussions qui ont commencé entre la formation de Sousse et le joueur depuis quelques semaines, auraient atteint un stade très avancé. Il est donc possible de voir Ahmed Akaichi débarquer à l'ESS dans les prochaines semaines.

Le joueur est également dans le viseur de plusieurs autres clubs tunisiens. Akaichi a déjà joué à l'ES Sahel entre 2008 et 2011 puis entre 2015 et 2016. Il a également joué à l'Espérance entre 2013 et 2015.