Ile Maurice: Ils volent du whisky, du champagne et... un Rott !

Le mardi 24 juillet, après cinq jours d'absence, son épouse et lui ont constaté que leur domicile avait été cambriolé. Dimanche 19 août, le sexagénaire s'était rendu au poste de police d'Abercrombie pour signaler, cette fois, la disparition de son chien. C'est entre 23 heures la veille et 8 h 30 dimanche que le chien de couleur noire et marron a disparu.

n Rottweiler de trois mois, deux bouteilles de champagne Moët Imperial, une bouteille de whisky Green Label, trois barres de chocolat Lindt et Celebration, un portefeuille, un flacon de parfum et deux paires de chaussures Nike. C'est le bilan des vols perpétrés chez un sexagénaire de Cité-La-Cure.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.