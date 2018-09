Angola: Retour au pays du Chef de l'Etat

Luanda — Le président de la République, João Lourenço, est rentré à Luanda mercredi soir, en provenance de Pékin où il a participé au 3ème Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA), qui s'est tenu le 3 et le 4 du mois en cours.

À son arrivée à Luanda, l'homme d'État angolais, accompagné de la première dame, Ana Dias Lourenço, a reçu les salutations de bienvenue du vice-président, Bornito de Sousa, des membres du gouvernement et des hauts fonctionnaires de son bureau.

Sous le slogan "Chine et Afrique, vers une communauté de plus en plus forte, avec un avenir commun grâce à la coopération mutuelle", le forum a rassemblé plus de 50 dignitaires d'Etats africains, le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, le président de l'Union africaine (UA), Paul Kagame, parmi d'autres entités invitées.

João Lourenço a participé pour la première fois à l'événement en tant que Président de la République, poste qu'il occupe depuis septembre 2017.

Le sommet a adopté une déclaration de principes qui guidera la coopération Chine-Afrique et le respectif plan d'action pour la période 2019/2025.

Dans le plan quinquennal, cette déclaration énonce des actions ciblant l'agriculture, la sécurité alimentaire, le développement des infrastructures, les ressources humaines et le transfert de technologie.

Cependant, la grande nouveauté de ce sommet est l'intégration, dans le plan d'action, de projets qui mettent en évidence une composante de développement avec des gains réciproques.

Depuis samedi à Pékin, João Lourenço a rencontré son homologue chinois, Xi Jinping, et le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres.

Le sommet, qui s'est tenu pour la deuxième fois sur le sol chinois, est une plateforme de consultation et de dialogue collectif dont l'objectif est de renforcer des consensus, d'approfondir les relations amicales et d'intensifier et de promouvoir la coopération.