Seychelles: Lancement aux Seychelles d'un nouveau système régional de partage d'informations pour lutter contre la pêche illégale, la drogue et la piraterie

Le partage d'information régional de l'océan Indien permet à tous les centres maritimes nationaux et régionaux de communiquer entre eux de manière régionale ou privée ainsi qu'avec des groupes sélectionnés pour l'échange d'informations non classifiées dans un environnement sécurisé.

David Nattrass, responsable des composants pour le partage d'informations chez EU CRIMARIO, a déclaré que la plate-forme exprimait l'approche coopérative développée par l'UE pour «lutter contre le piratage et les nouveaux défis en matière de sécurité maritime auxquels sont confrontés les États riverains de l'océan Indien, tels que la drogue, la pêche illégale et la piraterie».

Une plate-forme régionale en ligne récemment lancée devrait permettre de traiter plus efficacement et rapidement les problèmes de pêche illégale, d'attaques de piraterie et du trafic de drogue dans l'océan Indien.

