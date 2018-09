Congo-Brazzaville: Ces oubliés et ces méconnus de l'histoire congolaise - Il s'appelait Bourlingueur

Bourlingueur. Il s'appelait en réalité Aimé Modeste Bayounguissa. Bourlingueur avait 57 ans. Il a quitté ce monde, le vendredi 31 août 2018, suite à un accident de la circulation. Pas seulement, puisqu'il a été aussi victime de la négligence du corps médical qui ne l'a pas pris en charge avec la diligence qu'imposait son état de santé sous de fallacieux prétextes.

À quoi sert encore le serment d'Hippocrate dans ce pays où la misère morale est abyssale? La veille de cet accident, Bourlingueur avait assisté au mariage de sa nièce, Marina. Alors, quel effroi pour tous ceux qui avaient fait la fête avec lui !

Né le 21 octobre 1961 à Brazzaville, où il a grandi et accompli sa scolarité jusqu'en classe de terminale, Bourlingueur s'est rapidement lancé dans la vie active. Ce petit nom reflète la nature de la personnalité d'Aimé Bayounguissa qui aimait la vie, la vie qu'il vient de quitter tragiquement. Le poète disait que « le soleil et la mort ne peuvent se regarder fixement ».

Le soleil, c'est la vie, dardant de ses rayons la terre qu'il illumine. Le soleil, c'est la joie qui comble les cœurs par le beau temps qui contribue à éliminer le spleen. Quand vient la nuit, le soleil disparaît. Il laisse place aux lugubres ténèbres, porteuses de toutes les peurs portées par notre cosmogonie, diables, mauvais esprits, sorciers, etc.

Les ténèbres signifient la mort. Elle vient d'emporter Bourlingueur. Désormais, il n'est plus. Reste son nom qui évoque dorénavant l'histoire de sa vie, terminée en queue de poisson après le geste malencontreux d'un automobiliste qui lui a fait une queue de poisson.

Adepte du beau vêtement, sans l'excentricité de certains, il portait avec élégance et une certaine classe toutes sortes d'habits, du costume à la chemise en tissu pagne. Bourlingueur vient du verbe bourlinguer, mener une vie aventureuse faite de voyages.

Bourlingueur, loin de la connotation aventureuse du terme, a écumé, du temps de sa prime jeunesse, tambour battant, tous les lieux d'ambiance de Brazzaville, en particulier, Le Temple Rouge, ex-Super Jazz, siège de l'orchestre Super Boboto de Jean Saïdou, Mienandi Michel, Pyrathe Mayindou, etc., où se produisaient les orchestres des jeunes de l'époque, Moundengué de Kwamy ; Les Saphirs des Cerval Bouanga, Rock Mavounia, Sodios, Edo, Henri Gilbert Adampot, Pat Jo ; Sambwissa d'Alain Assemekang et Sodios Sengola ; Ndimbola Lokolé d'Aurlus Mabélé, Dari Diaboua, Mav Cacharel, Jean Baron, Djenkys, Banzouzi, Dassin, Pedro Wapeshkado et Willy ; Les Mystères du regretté Jeff Louna, guitariste émérite, disparu il y a peu, etc.

Il suffisait juste à Bourlingueur de traverser l'avenue de la Paix, ex-avenue de Paris, pour vivre une chaude ambiance avec d'autres jeunes de Brazzaville, et de Poto-Poto, en particulier.

C'est le lieu de rappeler que pendant des décennies, Poto-Poto a symbolisé la fiesta, avec ses bars et ses « buvettes » : Faignond, Petit Faignond (Super Jazz), Café Nono, Congo Bar, Pavillon Bleu, Fiesta, Makambo, Moliba, Cardot, etc.

Débrouillard, Bourlingueur a commencé, très tôt, à vivre par ses propres moyens. C'était, comme on disait à l'époque, un affairiste, terme imprécis, qui recouvrait une multitude de débrouilles, remplacé quelques temps après par « opérateur économique ».

Au milieu du siècle dernier, le XXe, à une époque où la voiture n'était pas la chose la mieux partagée au Congo, Bourlingueur possédait un taxi. Il n'hésitait pas à en prendre le volant pour conduire ses clients. Depuis le début du XXIe siècle, il a vécu sur deux siècles, Bourlingueur évoluait en free lance au magazine "Vision pour Demain".

S'il n'était pas au début de cette aventure éditoriale, Bourlingueur a très tôt rejoint l'équipe historique composée de : Patrick Benjamin Eboke, paix à son âme, Serge Seket, Youlou Bakith, Claude Bivoua, Paul Lukanga, Bouetoum Kiyindou puis Matondo Kubu Turé. Bourlingueur est de la cuvée des Libota, Boudimbou, Patrick Euloge Mpassi, etc. De tous, c'est lui qui est resté le plus longtemps dans le navire "Vision pour Demain".

C'était un travailleur acharné, disponible, respectueux, presque obséquieux. C'était aussi un homme constant. Il a tenu bon même lorsque le navire était démâté, luttant avec la direction contre les vents contraires.

"Stallone Cobra" pour les petits de son quartier qui le portaient aux nues et l'encourageaient lorsqu'il faisait des « arabesques » avec sa moto, Bourlingueur aimait les motos, depuis longtemps. C'était sa grande passion.

Au siècle dernier, la Yamaha était la plus convoitée par les jeunes de Poto-Poto. Elle faisait la fierté et le bonheur de ceux qui la chevauchaient : Roland Bienvenu Faignond, Roland Deleau, Rémy Silou, Dieudonné Stragos, etc. Il en a eu plusieurs.

Sa passion pour la moto, la griserie de la vitesse et ses slaloms entre les voitures l'ont perdu. Bourlingueur, je ne t'oublierai jamais. Je ne peux empêcher les larmes qui perlent sur mon visage au moment où je rédige la chute de ce papier sur la chute tragique et mortelle qui t'a coûté la vie, la vie que tu aimais tant et que tu quittes trop rapidement, me laissant, éploré comme tant d'autres personnes qui t'ont connu et apprécié. Que la terre de nos ancêtres te soit légère. Les vrais héros ne sont pas toujours ceux que l'on croit.