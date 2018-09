Mauritanie/Burkina Faso: Eliminatoires CAN 2019 - Les Etalons en quête de précieux points à Nouakchott

Les absences devront certainement profiter à Banou Diawara, Abdoul Razak Traoré et Cyrille Baros Bayala. L'espoir est cependant permis, et le vécu des Etalons pourrait être un atout pour cette opposition qualifiée comme la finale de la poule. Mourabitounes#Etalons c'est pour demain 8 septembre à partir de 17h.

On n'a pas mieux», a prévenu Duarte. Le bastion défensif sera inévitablement l'affaire de Bakary Koné, Issoufou Dayo, Steeve Yago et Yacouba Coulibaly. Dans le secteur médian, outre le capitaine Charles Kaboré, sûr d'être aligné, l'on peut espérer voir Bryan Dabo et Ibrahim Blati Touré. La composition de l'attaque sera un casse-tête pour le sélectionneur.

A Nouakchott, Paulo Duarte devra tenter d'engranger des points malgré une attaque décimée par les blessures. Outre les absences dans ce secteur de Aristide Bancé, de Alain Traoré et de Préjuce Nakoulma, de Hassan Bandé et de Jonathan Pitroipa, les Etalons viennent d'enregistrer le forfait de l'un de ses meilleurs atout offensif.

Le sélectionneur national Paulo Duarte le sait. Il est renseigné plus que quiconque sur cette formation. «La Mauritanie a une équipe très compétitive, très athlétique et ses joueurs travaillent beaucoup sur le terrain », a reconnu le sélectionneur portugais.

Eviter l'extrême confiance affichée lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 contre l'Afrique du Sud. Charles Kaboré et ses coéquipiers devront éviter de tomber dans de tels travers, samedi, dans leur rencontre face aux Mourabitounes de la Mauritanie, en match comptant pour la IIe journée des éliminatoires de la CAN 2019.

Elim CAN 2019 / Aubameyang - « Il va falloir lever la tête et foncer »

