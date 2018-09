Gabon: Doublons dans les listes, le RHM s'exprime et condamne

Petit à petit, le Gabon se dirige vers les élections législatives et locales jumelées dont… Plus »

Le Rassemblement Héritage et Modernité (RHM) publiera la liste Officielle de ses candidats investis par son Bureau Politique. Toute candidature ne figurant pas dans ladite liste est illégitime et illégale.

Pour l'exacte et la bonne information de tous, il convient de rappeler que le Rassemblement Héritage et Modernité (RHM) est détenteur du Récépissé N° 923/MISPHPDDL/SG/CT1 délivré par le Ministère de l'Intérieur et, sa présidence unique et reconnue, est exercée par le Président du Parti, Monsieur Hugues Alexandre BARRO CHAMBRIER.

Suite à la publication officielle des listes des candidats aux législatives dont le premier tour aura lieu le 6 octobre 2018, plusieurs participations RHM dans les mêmes sièges sont remarquées. Notamment dans les provinces de l'Estuaire et de l'Ogooué-Maritime. Dans un communiqué paru à notre rédaction en ce jour, le secrétaire général adjoint chargé de l'Organisation du Rassemblement Héritage et Modernité (RHM), Serge Maurice MABIALA, a tenu à clarifier cette situation.

