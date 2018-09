Niger: Le cabinet américain Vanguard Africa polit l'image de l'homme politique Ibrahim Yacoubou pour 3000 $ par mois

communiqué de presse

Ibrahim Yacoubou plonge pieds et mains dans l'arsenal de Vanguard Africa, ce très influent cabinet américain au bord duquel il compte carburer.

Objectif de ce deal dont les réels contours du montant de la facture ne sont pas connus. Seulement, Vanguard Africa jure la main sur le gentleman agreement le liant à l'ancien patron de la diplomatie nigérienne, que c'est la rondelette pécule de 3000 $ que l'homme politique devra s'acquitter mensuellement. Confidentiel Afrique publie ci-dessous le Document en anglais (1) traduit par la rédaction en français (2).

(1) Version anglaise

(2) Traduction en français

Vanguard Africa est honoré de soutenir la campagne de M. Ibrahim Yacoubou (« le client ») et les efforts déployés pour mettre en évidence le besoin d'élections libres et équitables au Niger, en 2019 et en 2020. Le travail de Vanguard Africa consistera à promouvoir un mouvement électoral libre et équitable au Niger, fondé sur les principes de justice, d'égalité et de primauté du droit. Les éléments clés de ce partenariat mettront également en évidence les efforts déployés par le client pour apporter au pays un leadership éthique et démocratique.

Dans le cadre de cet accord à long terme jusqu'en 2021, Vanguard Africa aidera à renforcer les relations du client avec les professionnels des médias, les représentants du gouvernement américain et les organisations non-gouvernementales concernées, les leaders pro-démocratiques ainsi que les groupes de réflexion ; et à fournir des conseils de haut niveau et des conseils de sensibilisation aux leaders mondiaux dans les gouvernements et le monde des affaires.L'accord entre Vanguard Africa et le client débutera le 1er août 2018 et prendra la forme d'une retenue mensuelle de 3000 $ (trois mille USD). Les conditions spécifiques de l'accord à long-terme seront finalisées dans un protocole d'accord de suivi. Nous avons hâte d'avoir une relation longue et productive avec M. Ibrahim Yacoubou étant donné qu'il cherche à faire progresser la democratie et le leadership éthique au Niger.

Sincèrement vôtre,

Bruce Fryer, Président de Vanguard Africa