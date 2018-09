Congo-Kinshasa: Kinshasa - Le téléphone portable devient un accessoire de mode

Une fille qui s'affiche avec un téléphone portable dernier cri, ça fait de plus en plus tendance dans la ville capitale. C'est devenu presque un accessoire de mode qui accompagne l'architecture vestimentaire.

En plus de la tenue, de la coiffure ou du sac à main, il faut désormais avoir à portée de main, ce fameux « Tshombo », et pas n'importe lequel. A l'heure du numérique, il faut se mettre à la page pour ne pas faire vieille école.

Les téléphones à touche font vieux jeu et ne sont plus compétitifs. Toutes les filles n'ont d'yeux que pour les téléphones androïd même si leur portefeuille devrait y passer.

Elles s'en foutent éperdument. L'essentiel, c'est d'être remarquable, de taper dans l'œil en vendant, pourquoi pas, l'illusion d'une fille très classe qui ne lésine pas sur les moyens pour se mettre aux diapasons de la modernité.

Le téléphone portable, pour les Kinoises, a cessé d'être un simple instrument de communication pour devenir un ami inséparable. Son omniprésence dans la vie des jeunes filles a tout l'air d'une monomanie.

Une véritable addiction pour nombreuses d'entre elles dans leurs velléités d'affranchissement de la tutelle parentale. Pour certaines, le portable est devenu quasiment l'expression de leur identité. Sans ce gadget, elles n'ont plus d'identité et se sentent abandonnées, comme périclitées dans le vide.

Et pour parvenir à leurs fins, elles sont prêtes à tous les excès, à toutes les turpitudes jusqu'à se livrer à des sexagénaires à la bourse bien garnie.

Avec le téléphone, elles affirment leur indépendance car il leur permet de construire des liens avec les pairs, les copains, ceux de leur âge et de faire elles-mêmes l'expérience de la vie, sans forcément requérir l'avis de leurs géniteurs. Avec ces derniers, les rapports se distancient au nom de la différence que revendique la jeune fille.

Si l'utilité du portable en tant que moyen de communication est évidente, il faudrait stigmatiser les ravages qu'il provoque dans les milieux scolaires et estudiantins, et même dans la vie courante.

Il devient de plus en plus difficile aux parents de contrôler leurs enfants et de savoir de quoi leurs filles causent, avec qui et pour aboutir à quel type de relations. La drague ne se négocie plus dans la rue.

Elle est plutôt facilitée par des échanges interactifs par le biais des SMS ou encore des réseaux sociaux. Des jeunes filles se délectent de cette trouvaille qui mobilise, à longueur des journées, leurs énergies et leurs pensées.

Au lieu de parler dans le combiné, de plus en plus de Kinoises, surtout les jeunes, recourent aux messages. WhatsApp et Facebook passent pour les plates-formes d'échanges les plus prisées dans un contexte social vicié où le sexe se négocie à peu de frais.

Adieu la syntaxe et l'orthographe

Friandes du langage abrégé - une combinaison des lettres et des chiffres qui retranscrivent la phonétique des mots -, elles font fi de l'orthographe et de la syntaxe dans leur transcription de messages, mutilant Maurice Grevisse au gré de leurs fantasmes.

De quoi s'interroger sur leurs capacités à lire et à écrire correctement. Dans les auditoires, la quasi-totalité d'étudiantes a des yeux rivés sur leurs portables qu'elles manipulent de manière ininterrompue. Les conséquences sont désastreuses et se déclinent en termes de démobilisation rapide face à l'effort à faire, d'instabilité de l'attention, de difficultés de concentration, etc....

Entre écouter l'enseignant qui dispense le cours et répondre à l'appel d'un amoureux sur le bout du fil, elles se laissent généralement guider par les effusions de leurs sentiments.

A l'aide de leur portable qui passe pour un outil de travail de premier plan, elles ont la latitude de gérer plusieurs amants à distance, de planifier les rendez-vous et même de faire chanter ceux qui ne libèrent pas.

Ainsi va la vie dans les campus et instituts universitaires où le portable paraît être au centre de l'activité académique sur fond d'une communication pas toujours commode entre les professeurs et leurs étudiantes.

Deux catégories sociales imbriquées dans une spirale d'immoralité tendant à transformer l'université en un lieu de négoce et de marchandage du sexe via les appels téléphoniques. Les petits « Mukalas » qui autrefois jouaient l'entremetteur ont vu leur apport être battu en brèche par la nouvelle dynamique imprimée par le portable qui fait tout à leur place.

A tout prendre, il est donné de constater que le téléphone est à la base des dérapages difficilement rattrapables chez les jeunes filles.

Ces dernières, de plus en plus distraites, affichent une insouciance suicidaire par rapport à leur devenir dans une société où la gent féminine est souvent prise dans l'étau des clichés souvent réducteurs et avilissants. Il est temps de se ressaisir et de repartir de bon pied en faisant bon usage du téléphone.