Angola: L'Angola partage à Paris son expérience sur la paix

Luanda — La République d'Angola est invitée à une Conférence Internationale sur la paix, qui se tiendra du 17 au 19 septembre 2018, au siège de l'Unesco, à Paris, et au cours de laquelle elle devra partager son expérience sur le processus de la réconciliation nationale et pacification du territoire avec le soutien des Eglises.

A l'initiative des délégations permanentes auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education Science et Culture, notamment des représentants des continents africain et asiatique, l'événement abordera comme thème "le dialogue et l'éducation interculturels et interconfessionnels".

Selon l'ambassadeur angolais auprès de l'Unesco, Sita José, la conférence constitue une nouvelle opportunité pour le pays de partager son expérience sur l'appui de l'Eglise au processus de consolidation de la paix, en partenariat avec les Etats.

"Faire connaître la mode de vie des pays en ce qui concerne la promotion du dialogue interculturel, interconfessionnel, et le rôle de l'éducation dans la consolidation et construction de la paix, dans l'harmonie et dans la vie des communautés", tel est le mobile de cette conférence, a-t-il précisé jeudi à l'Angop.