Angola: La BAD octroie 1,5 USD à Cabinda

Cabinda — La Banque africaine de développement (BAD) mettra à disposition, dans les prochains mois, un million et demi de dollars, du paquet de 123 millions 150 mille 580 dollars, pour la phase initiale du projet de Chaînes de valeurs agricoles à mettre en œuvre dans la province de Cabinda.

S'adressant à la presse, après la visite des municipalités de Caconco et de Buco-Zau, Philip Boahen, responsable des politiques agricoles de la BAD, a déclaré que le montant serait appliqué aux travaux du secteur agricole dans le cadre du projet "Chaînes de valeurs agricoles".

A l'occasion, le responsable a demandé aux autorités angolaises des ministères des Finances, de l'Agriculture et de l'Economie d'accélérer le processus de financement.

Le projet des chaînes de valeurs agricoles a pour objectif d'intégrer les familles paysannes (jeunes et femmes) et d'organiser des petites et moyennes entreprises pour produire du café, des palmiers, du cacao et des noix de cajou. L'initiative comprend également la création d'infrastructures de production, de conservation, de stockage et la transformation, ainsi que la commercialisation du manioc, des bananes, des patates douces, des arachides et des haricots.

Les avantages du projet permettront la réhabilitation des structures d'approvisionnement en eau, la formation des acteurs de la chaîne de valeur, l'amélioration des services d'expansion agricole, la construction d'infrastructures rurales, les centres de transformation agropastorale, les centres de santé communautaires, les écoles primaires, l'amélioration de l'accès au milieu rural et l'amélioration de l'énergétique dans les communautés.

Philip Boahen, qui est à Cabinda avec le ministre de l'Agriculture et des Forêts, Marcos Alexandre Nhunga, a visité les pépinières de Massabi et Buco-Zau avec environ 500.000 cacaoyers, palmiers et caféiers.